Genoa | niente lesioni per Destro Distorsione per Criscito

GENOVA - Buone notizie per Mattia Destro che durante il riscaldamento della sfida di Salerno si era fermato per un fastidio muscolare. Per l'attaccante delsi tratta solo di una contrattura al "muscolo semimembranoso destro" come spiegato nella nota medica del club rossoblù. Un infortunio non grave dunque che dovrebbe permettere al giocatore di ...Zinho Vanheusden: il difensore belga "ha una condropatia femoro - rotulea del ginocchio con lesione miofasciale del muscolo semimembranoso" conclude il. Il giocatore dovrebbe recuperare in 20 ...GENOVA - Buone notizie per Mattia Destro che durante il riscaldamento della sfida di Salerno si era fermato per un fastidio muscolare. Per l'attaccante del Genoa si tratta solo di una contrattura al " ...Niente lesioni muscolare per Destro. Criscito, distorsione alla caviglia sinistra. L'attaccante dovrebbe rientrare col Sassuolo ...