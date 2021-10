Fiumicino, razzia delle auto in sosta: per i 3 ladri professionisti scatta il divieto d’ingresso in città (Di martedì 5 ottobre 2021) Era sera inoltrata e, gli agenti del commissariato di Polizia, stavano effettuando controlli nei pressi della Stazione Parco Leonardo (a Fiumicino) quando hanno notato, tra le auto in sosta, una piccola torcia che faceva luce. Insospettiti da quanto stava accadendo gli agenti del commissariato diretto da Catello Somma, si sono avvicinati e hanno notato un uomo che stava armeggiando con delle forbici sulla portiera di una Ford. Il sospettato, però, accortosi della macchina della polizia è fuggito in fretta: salendo su una Volvo dove c’erano ad aspettarlo 2 complici, uno dei quali era il “palo”. La fuga tuttavia non è riuscita. I poliziotti, infatti, intuendo la manovra del conducente, si sono messi di traverso riuscendo a bloccare la macchina. Poi è scattata la perquisizione dei 3, a seguito della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Era sera inoltrata e, gli agenti del commissariato di Polizia, stavano effettuando controlli nei pressi della Stazione Parco Leonardo (a) quando hanno notato, tra lein, una piccola torcia che faceva luce. Insospettiti da quanto stava accadendo gli agenti del commissariato diretto da Catello Somma, si sono avvicinati e hanno notato un uomo che stava armeggiando conforbici sulla portiera di una Ford. Il sospettato, però, accortosi della macchina della polizia è fuggito in fretta: salendo su una Volvo dove c’erano ad aspettarlo 2 complici, uno dei quali era il “palo”. La fuga tuttavia non è riuscita. I poliziotti, infatti, intuendo la manovra del conducente, si sono messi di traverso riuscendo a bloccare la macchina. Poi èta la perquisizione dei 3, a seguito della ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, razzia delle auto in sosta: per i 3 ladri professionisti scatta il divieto d’ingresso in città -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino razzia Fiumicino, razzia delle auto in sosta: per i 3 ladri professionisti scatta il divieto d’ingresso in città Il Corriere della Città