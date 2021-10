Fisco, fonti: i ministri della Lega non partecipano al Cdm (Di martedì 5 ottobre 2021) I ministri della Lega non prendono parte alla riunione del Consiglio dei ministri sulla deLega fiscale. Lo rendono noto fonti qualificate. Già nel corso della cabina di regia il ministro del Turismo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Inon prendono parte alla riunione del Consiglio deisulla defiscale. Lo rendono notoqualificate. Già nel corsocabina di regia il ministro del Turismo ...

Advertising

SkyTG24 : Fisco, fonti: ministri della Lega non partecipano al Cdm - maxschiavini : Che la scoppola gli abbia fatto bene? - raffaellamucci1 : RT @MediasetTgcom24: Fisco, fonti: i ministri della Lega non partecipano al Cdm #Lega - TV7Benevento : Fisco: fonti, delega va comunque in Cdm... - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Fisco, fonti: i ministri della Lega non partecipano al Cdm #Lega -