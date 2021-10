Facebook, Instagram e Whatsapp down per 7 ore: cos’è successo davvero (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è chi li usa per lavoro, chi per mettersi in mostra e chi per comunicare con amici e parenti, ma ormai tutti abbiamo un account su almeno uno dei social di proprietà di Mark Zuckerberg. Siamo anche abituati a brevi blackout o malfunzionamenti, ma ieri abbiamo assistito ad una cosa mai accaduta prima: Facebook, Instagram e Whatsapp sono andati in down per più di 7 ore. All’inizio ho pensato ad un problema con il wi fi (e non credo di essere stato l’unico), ma ben presto mi sono accorto che il problema era di ben altra natura. Infatti dalle 17:50 (ora italiana) alle 24:30, in tutto il mondo è stato impossibile accedere alle app di Mark. Alle 19:00 l’account ufficiale di Facebook ha informato i suoi utenti del problema usando il social concorrente, Twitter. “Siamo a conoscenza del fatto che al momento ... Leggi su biccy (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è chi li usa per lavoro, chi per mettersi in mostra e chi per comunicare con amici e parenti, ma ormai tutti abbiamo un account su almeno uno dei social di proprietà di Mark Zuckerberg. Siamo anche abituati a brevi blackout o malfunzionamenti, ma ieri abbiamo assistito ad una cosa mai accaduta prima:sono andati inper più di 7 ore. All’inizio ho pensato ad un problema con il wi fi (e non credo di essere stato l’unico), ma ben presto mi sono accorto che il problema era di ben altra natura. Infatti dalle 17:50 (ora italiana) alle 24:30, in tutto il mondo è stato impossibile accedere alle app di Mark. Alle 19:00 l’account ufficiale diha informato i suoi utenti del problema usando il social concorrente, Twitter. “Siamo a conoscenza del fatto che al momento ...

