Elezioni Comunali, tutti gli eletti in Consiglio a Milano: Maran è il recordman di preferenze, entrano due 25enni dem. Fuori sinistra e M5s (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex assessore recordman di preferenze, il Pd che porta in Consiglio due 25enni, tre rappresentanti di Europa Verde, tanti componenti della giunta uscente eletti, la sinistra e il M5s scomparsi dai banchi. E con Gianluigi Paragone fermo al 2,99 per cento, una manciata di voti in meno di quanti sarebbero stati necessari per conquistare almeno un seggio, il nuovo Consiglio comunale di Milano torna indietro nel tempo: senza sinistra radicale né Cinque Stelle, a Palazzo Marino ci saranno solo esponenti di centrosinistra e centrodestra. Con una maggioranza larga per Beppe Sala, che potrà contare su 31 consiglieri su 48. Numeri che, insieme ai 9 Municipi su nove conquistati, certificato la limpida vittoria del sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex assessoredi, il Pd che porta indue, tre rappresentanti di Europa Verde, tanti componenti della giunta uscente, lae il M5s scomparsi dai banchi. E con Gianluigi Paragone fermo al 2,99 per cento, una manciata di voti in meno di quanti sarebbero stati necessari per conquistare almeno un seggio, il nuovocomunale ditorna indietro nel tempo: senzaradicale né Cinque Stelle, a Palazzo Marino ci saranno solo esponenti di centroe centrodestra. Con una maggioranza larga per Beppe Sala, che potrà contare su 31 consiglieri su 48. Numeri che, insieme ai 9 Municipi su nove conquistati, certificato la limpida vittoria del sindaco ...

