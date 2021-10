Dzeko e Lautaro trascinano l'Inter, la sintonia è già perfetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Dzeko e Lautaro trascinano l’Inter al successo contro il Sassuolo. I 2 attaccanti si trovano a meravigia e la sintonia, dopo poche partite, sembra già essere perfetta. Al Mapei Stadium, con i neroverdi avanti grazie al rigore di Berardi, l’ingresso del bosniaco si rivela decisivo: prima il gol del pari e poi il rigore procurato (e trasformato da Lautaro) per il 2-1 finale che lancia la squadra di Inzaghi. Dopo il pari con l’Atalanta torna così alla vittoria l’Inter che sale momentaneamente al secondo posto a quota 17 punti, mentre la formazione di Dionisi resta ferma a 7 incassando la quarta sconfitta in campionato. Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021)l’al successo contro il Sassuolo. I 2 attaccanti si trovano a meravigia e la, dopo poche partite, sembra già essere. Al Mapei Stadium, con i neroverdi avanti grazie al rigore di Berardi, l’ingresso del bosniaco si rivela decisivo: prima il gol del pari e poi il rigore procurato (e trasformato da) per il 2-1 finale che lancia la squadra di Inzaghi. Dopo il pari con l’Atalanta torna così alla vittoria l’che sale momentaneamente al secondo posto a quota 17 punti, mentre la formazione di Dionisi resta ferma a 7 incassando la quarta sconfitta in campionato.

Advertising

FBiasin : 4 cambi in un colpo solo e l’#Inter si trasforma. È la riprova che questa - nonostante i problemi e gli addii - è u… - pisto_gol : Sas-Int 1:2 Con i gol di Dzeko e Lautaro (rigore) l’Inter vince in rimonta una drammatica partita, nella quale l’ot… - MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - Smgii1908 : @cesololinter19_ Ma anche tecnica eh, ad oggi Correa è la riserva di Lautaro, manca la riserva di Dzeko - FlwrsRiccardo : @FootballAndDre1 per me Thurman sarebbe perfetto, grande fisicamente ed a campo aperto è un mini-lukaku. Ma un parc… -