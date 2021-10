Due studenti sparano pallini ad aria compressa contro maestre e collaboratore scolastico (Di martedì 5 ottobre 2021) A Sassari è caccia a due minorenni che ieri mattina hanno sparato con una pistola ad aria compressa contro due insegnanti e un bidello delle scuole comunali di via Savoia, all'interno del parco dell'ex colonia campestre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) A Sassari è caccia a due minorenni che ieri mattina hanno sparato con una pistola addue insegnanti e un bidello delle scuole comunali di via Savoia, all'interno del parco dell'ex colonia campestre. L'articolo .

