Discoteche, Cts: «Riaperture ok con Green pass, capienza al 35%». I gestori: rivedere le percentuali (Di martedì 5 ottobre 2021) ?Discoteche, dal Cts via libera alle Riaperture: «Ok con Green pass e capienza al 35%». Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 ottobre 2021) ?, dal Cts via libera alle: «Ok conal 35%». Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in...

Advertising

repubblica : Covid, il Cts da' l'ok alla riapertura delle discoteche ma con un terzo della capienza. Senza mascherina in pista d… - Agenzia_Ansa : FLASH I Cts, possibile riaprire discoteche con pass e 35% capienza. E 50% all'aperto. Mascherina tolta solo con ballo #ANSA - LaStampa : Cts, via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca: 35% di capienza al chiuso e 50% all’aperto - pietro_del_giud : RT @dottorbarbieri: ????OK #CTS PER RIAPERTURA #DISCOTECHE AL 35% (SE AL CHIUSO) O AL 50% (SE ALL'APERTO) DELLA CAPIENZA CON #GREENPASS E MAS… - Divino_2 : RT @stebellentani: Devo ancora leggere, ma se non capisco male il CTS darebbe ok a discoteche solo in zona bianca, col green pass, mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche Cts Cts: ok riapertura graduale sale ballo Lo comunica il Cts al termine della seduta odierna che ha analizzato la richiesta di parere sulle attività in in sale da ballo e discoteche.

Discoteche, Cts: 'Riaperture ok con Green pass, capienza al 35%'. I gestori: rivedere le percentuali Così il presidente del Silb - il sindacato dei gestori delle sale da ballo - Maurizio Pasca in merito al parere del Cts sulla riapertura delle discoteche al chiuso che - tra le disposizioni - prevede ...

Conto alla rovescia per le discoteche, il Cts discute l'apertura La Repubblica Riapertura discoteche Italia, ok del Cts ma con un terzo della capienza al chiuso Una graduale riapertura delle discoteche in zona bianca è possibile. È il parere del Cts che nella seduta di oggi ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche ...

Cts: possibile riaprire discoteche con pass e 35% capienza 05 ottobre 2021Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in zona bianca garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% ...

Lo comunica ilal termine della seduta odierna che ha analizzato la richiesta di parere sulle attività in in sale da ballo eCosì il presidente del Silb - il sindacato dei gestori delle sale da ballo - Maurizio Pasca in merito al parere delsulla riapertura delleal chiuso che - tra le disposizioni - prevede ...Una graduale riapertura delle discoteche in zona bianca è possibile. È il parere del Cts che nella seduta di oggi ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche ...05 ottobre 2021Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in zona bianca garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% ...