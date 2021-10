Cronenberg: «Il cinema è morto, ma non provo alcuna nostalgia. Il digitale è largamente superiore» (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Fatto Quotidiano riporta le parole del regista canadese David Cronenberg, ospite speciale al Matera Film Festival. Il cinema è morto, dice. Molto meglio il digitale. «La dissoluzione del cinema tradizionale è un fatto. La pandemia ha accelerato il processo: piattaforme quali Netflix e televisori con qualità cinematografica hanno esaltato il consumo domestico. Io per primo non vado in sala da molti anni, e non ho alcun rimpianto: tra problemi di parcheggio e spettatori che guardano il telefonino, ho avuto esperienze tremende. I festival saranno uno dei pochi posti in cui continuare a vedere film in sala». Continua dicendo di non aver nessun rimpianto nemmeno per la pellicola: «Non scherziamo, il digitale è largamente superiore. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Fatto Quotidiano riporta le parole del regista canadese David, ospite speciale al Matera Film Festival. Il, dice. Molto meglio il. «La dissoluzione deltradizionale è un fatto. La pandemia ha accelerato il processo: piattaforme quali Netflix e televisori con qualitàtografica hanno esaltato il consumo domestico. Io per primo non vado in sala da molti anni, e non ho alcun rimpianto: tra problemi di parcheggio e spettatori che guardano il telefonino, ho avuto esperienze tremende. I festival saranno uno dei pochi posti in cui continuare a vedere film in sala». Continua dicendo di non aver nessun rimpianto nemmeno per la pellicola: «Non scherziamo, il. ...

