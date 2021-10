Covid | 2 466 nuovi casi e 50 decessi

(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve aumento deiin Italia. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, ipositivi sono 2.466, rispetto ai 1.612 di ieri. I tamponi processati sono 322.282 che portano il tasso di positività allo 0,76%. Lieve aumento anche per quanto riguarda iche oggi sono 50 (ieri erano 37). I guariti sono 4.210 mentre per gli attualmente positivi si registra un calo di 1.797 unità per un totale di 90.299. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 2.968 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 433 con 18ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 86.898 persone. Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (363), seguita da Sicilia (321) e Lombardia (288). La Regione Campania riporta che dei deceduti registrati 7 ...

AGI - Prosegue il lento calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.466, contro i 1.612 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 2.985 di martedì scorso. Con 322.282 tamponi, 200 mila in più, tanto che il tasso di positività scende da 1,3% a 0,8%, ai minimi dallo scorso periodo.