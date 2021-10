Conte e il disastro elettorale M5s: perché in 2 anni hanno dissipato 12 anni di politica (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è rotto il giocattolo. C'è una sorta di nemesi, un arabesco del Fato, nel disastro elettorale in cui sta affondando il Movimento Cinque Stelle: il sogno nacque ufficialmente il 4 ottobre 2009 al Teatro Smeraldo di Milano, il sogno si spegne ora, il 4 ottobre 2021 nelle urne elettorali che assomigliano tanto a urne cinerarie. Nel momento in cui scriviamo i pentastellati registrano risultati rionali: 3% a Milano e Trieste, ad un tratto dietro perfino al transfuga Gianluigi Paragone; 10% a Torino; Virginia Raggi che non arriva neanche al ballottaggio; l'elettorato campano è ridotto del 50%. È una pena perfino incrociare lo sguardo liquido del Presidente M5S Giuseppe Conte. Il quale Conte, fino all'ultimo, forse aveva sperato davvero che la crisi del voto di Salvini al sud avrebbe potuto dirottare nuovamente sotto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è rotto il giocattolo. C'è una sorta di nemesi, un arabesco del Fato, nelin cui sta affondando il Movimento Cinque Stelle: il sogno nacque ufficialmente il 4 ottobre 2009 al Teatro Smeraldo di Milano, il sogno si spegne ora, il 4 ottobre 2021 nelle urne elettorali che assomigliano tanto a urne cinerarie. Nel momento in cui scriviamo i pentastellati registrano risultati rionali: 3% a Milano e Trieste, ad un tratto dietro perfino al transfuga Gianluigi Paragone; 10% a Torino; Virginia Raggi che non arriva neanche al ballottaggio; l'elettorato campano è ridotto del 50%. È una pena perfino incrociare lo sguardo liquido del Presidente M5S Giuseppe. Il quale, fino all'ultimo, forse aveva sperato davvero che la crisi del voto di Salvini al sud avrebbe potuto dirottare nuovamente sotto il ...

