Conte corre a Napoli a festeggiare col Pd | la Raggi furiosa cova la vendetta che può aiutare Michetti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Quarta, una manciata di voti dietro Carlo Calenda. Per Virginiaè un brutto risveglio. La ormai ex sindaca della Capitale nonunge il 20 per cento dei consensi. I dati definitivi la fotografano al 19,15% con il leader di Azione al 19,71, Roberto Gualtieri al 27,02 ed Enricoal 30,21.fuori dal ballottaggio ma non dai giochi Confermati i sondaggi la campionessa grillina è fuori dal ballottaggio, ma non dai giochi. Lo si capisce dalle prime battute del pomeriggio quando si definisce con orgoglio “l‘unica che sta tenendo testa alle corazzate del centro-destra e centro-sinistra”. Vittima del fuoco incrociato dei dem e appoggiata senza entusiasmo dai vertici 5Stelle, ora è pronta per vendicarsi. Non sarà facile per Gualtieri poter contare sui voti della. Che in serata, ...