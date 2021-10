Charlène di Monaco sta male? La verità (Di martedì 5 ottobre 2021) Charlène Wittstock, moglie del principe Alberto di Monaco, è comparsa nuovamente sui social. La principessa ha postato una foto che la ritrae visibilmente dimagrita, vestita di nero, con un rosario al collo. “Dio vi benedica”, ha scritto l’ex nuotatrice, che negli ultimi mesi, bloccata in Sudafrica, ha affrontato seri problemi di salute. Nonostante le smentite di Alberto e della consorte, continuano a imperversare le voci di un imminente divorzio della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 5 ottobre 2021)Wittstock, moglie del principe Alberto di, è comparsa nuovamente sui social. La principessa ha postato una foto che la ritrae visibilmente dimagrita, vestita di nero, con un rosario al collo. “Dio vi benedica”, ha scritto l’ex nuotatrice, che negli ultimi mesi, bloccata in Sudafrica, ha affrontato seri problemi di salute. Nonostante le smentite di Alberto e della consorte, continuano a imperversare le voci di un imminente divorzio della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Charlene di Monaco: 'Dio vi benedica'. Adesso anche il Principe Alberto è preoccupato È il 18 marzo 2021 e Charlene Wittstock, moglie del Principe Alberto di Monaco, partecipa ai funerali del potentissimo re della tribù degli Zulu, in Sudafrica. Da allora, non è più tornata in Europa&...

