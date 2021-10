Ballottaggi | Conte avverte Raggi | «È finita la stagione del “da soli a tutti i costi”»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 ottobre 2021) «Nel M5s èlain cui si andava aorgogliosamente da. C’è già stata una svolta. Il M5s pone un’asticella alta, ma si predispone a costruire con altri partner un percorso comune, non lo disdegna più come invece in quella fase più antica della sua storia». Queste le parole di Giuseppein visita a Carbonia, dove si trova per un piccolo tour elettorale in vista delle comunali del 10 e 11 ottobre in Sardegna. Il capo politico del Movimento ha evidenziato la necessità di stabilire alleanze dopo il risultato negativo del M5s alle Comunali. Il Movimento – se non alleato al Pd – ha registrato un’emorragia di consensi un po’ ovunque, a cominciare dalle città che ha governato negli ultimi 5 anni. A Roma si attesta al 10% e a Torino il consenso crolla ...