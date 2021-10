Amici 21, ecco chi sono i 4 allievi che andranno in sfida a causa del provvedimento disciplinare (Di martedì 5 ottobre 2021) Quattro allievi di Amici 2021 affronteranno una sfida nell’appuntamento di domenica pomeriggio 10 ottobre. Nel daytime di ieri i ragazzi hanno appreso che ci sarebbe stato un provvedimento disciplinare a causa del disordine e della sporcizia nella casetta. I ragazzi hanno votato in anonimo chi secondo loro meritava la punizione perché non aiutava nell’organizzazione e nella pulizia della casetta. Le votazioni sono state: 11 persone hanno votato Mattia, 8 Christian, 7 per LDA, 3 voti a Rea, 3 Luigi, 2 Carola, 2 Inder, 2 Giacomo, 2 Alex, 1 Albe, 1 Tommaso, 1 Matt ed infine nessun voto è andato a Nicol, Elisabetta e Flaza. Alcuni allievi hanno reagito male perché secondo loro non era giusto che dovevano essere loro a pagare il disordine degli altri: “Ho ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 ottobre 2021) Quattrodi2021 affronteranno unanell’appuntamento di domenica pomeriggio 10 ottobre. Nel daytime di ieri i ragazzi hanno appreso che ci sarebbe stato undel disordine e della sporcizia nella casetta. I ragazzi hanno votato in anonimo chi secondo loro meritava la punizione perché non aiutava nell’organizzazione e nella pulizia della casetta. Le votazionistate: 11 persone hanno votato Mattia, 8 Christian, 7 per LDA, 3 voti a Rea, 3 Luigi, 2 Carola, 2 Inder, 2 Giacomo, 2 Alex, 1 Albe, 1 Tommaso, 1 Matt ed infine nessun voto è andato a Nicol, Elisabetta e Flaza. Alcunihanno reagito male perché secondo loro non era giusto che dovevano essere loro a pagare il disordine degli altri: “Ho ...

