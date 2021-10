Un Posto al Sole | anticipazioni 5 ottobre | una minaccia incombe su Niko

(Di lunedì 4 ottobre 2021)Unalpuntata 5. Una gravesu: riuscirà a salvarsi da questa situazione? La tristezza di(via screenshot)Franco ha scoperto l’esistenza di un video che potrebbe ribaltare le indagini condotte dalla Polizia. Pasquale ha raggiunto Susanna nell’ufficio dila sera dell’aggressione alla ragazze ed ha quindi mentito agli inquirenti sulla sua posizione. L’ispettore Torre ha preso in consegna il filmato ma adesso bisogna aspettare mentre l’aggressore è ancora a piede libero. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Marina e Roberto si stanno riavvicinando perché il momento che Fabrizio sta attraversando lo porta ad allontanarsi da tutti. ...

Advertising

Dando71 : @FrancescaCphoto @lapoelkann_ @FIGC Questi se le cantano e se le suonano alla luce del sole senza problemi. Tutto a posto. - coaeurouge : Che fine sto vedendo un posto al sole con mamma - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - VOTALEGA : Che ???? sti finti Leghisti che amoreggiano con Calenda e similari ??Fidarsi di un kompagno...o tutti stanno appress… - Luisamcarretta : RT @fmeschini: @Luisamcarretta Un posto al sole? -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Anticipazioni puntata di Unalin onda martedì 5 ottobre 2021 :Non volevo saperne di comprarla finché non l'ho vista dalla collina di fronte, al tramonto: quando tutto era buio intorno, sulla casa arrivava l'ultimo raggio di. Mi sono convinto". Ilè ...«Cercavo un posto da risistemare per farci il mio studio e ho trovato una brutta villetta», dice l’artista Valerio Berruti. Ma è bastato osservarla da lontano al tramonto per innamorarsi ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 ottobre 2021: Il vortice all'insegna dell'autolesionismo nel quale sta precipitando Fabrizio ...