Quelli che il lunedì streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di stasera

Questa sera, 4 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Quelli che il lunedì, un grande show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Una rivisitazione dello storico Quelli che il calcio che, come si evince dal titolo, cambia giorno oltre che orario. Un "late show" in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti. dove vedere la prima puntata di Quelli che il lunedì in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i lunedì sera alle ore 21,20.

