Quelli che il lunedì | da stasera su Rai2 lo show con Luca e Paolo

stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda la prima puntata di Quelli che il lunedì, lo show che mischia attualità, satira e sport, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran. Debutta stasera su Rai2 alle 21:20 Quelli che il lunedì, un grande show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, protagonisti di trentuno puntate in onda ogni lunedì dalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti, che nella prima puntata Sara Simeoni, ex saltatrice in alto olimpionica a Mosca 1980 e primatista mondiale

