Nobel per la Medicina a Julius e Patapoutian. Le loro scoperte utili per la cura del dolore cronico (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2021 va a David Julius e Ardem Patapoutian “per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. Julius utilizzava la capsaicina, un composto pungente del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare il sensore delle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore. Patapoutian ha utilizzato cellule sensibili alla pressione per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il premioper la Fisiologia o la2021 va a Davide Ardem“per ledei recettori per temperatura e tatto”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea deial Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro.zzava la capsaicina, un composto pungente del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare il sensore delle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore.hazzato cellule sensibili alla pressione per ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA David Julius and Ardem Patapoutian hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina - repubblica : Nobel per la Medicina, il premio a David Julius e Ardem Patapoutian: hanno scoperto come la pelle riesce a percepir… - ilpost : Il premio #Nobel per la #Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian 'per le loro scoperte s… - extraetre : RT @TgLa7: Il #Nobel per la Medicina #2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Salute: Nobel: premio Medicina a Julius e Patapoutian per recettori temperatura e tatto: Milano, 4 ott. (Adnkronos Sal… -