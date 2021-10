Morgan omaggia i Queen con l’esecuzione di Bohemian Rhapsody per piano e voce

OptiMagazine : #Morgan omaggia i #Queen con l'esecuzione di #BohemianRhapsody per piano e voce -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan omaggia

OptiMagazine

In esposizione, a Milano Autoclassica 2021, anche unaRadical SR8, una Roadster 3.7, una Plus Six e una straordinaria Plus Four in un particolare colore azzurro. La vetturala storia ...... unaRoadster 3.7 , unaPlus Six e una straordinariaPlus Four in un particolare colore azzurro, chela storia die la sua capacità di gareggiare su tutti i tipi ...Morgan esegue un grande classico dei Queen in versione piano e voce. Ecco la rivisitazione di Bohemian Rhapsody.Da Bentley a McLaren e Porsche, il meglio dell’automobilismo classico e moderno a Fiera Milano (Rho) da venerdì 1 a domenica 3 ottobre ...