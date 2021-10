Letta vuole già i voti di Calenda: "Ne parleremo..." (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il dopo voto è già iniziato: il segretario dem prepara le basi per instaurare una trattativa con l'ex collega di partito Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il dopo voto è già iniziato: il segretario dem prepara le basi per instaurare una trattativa con l'ex collega di partito

Advertising

LegaSalvini : ?? LA NAZIONE: “BRIENZA: «LETTA CORRE PER LO STIPENDIO. LASCIO IL PD»” L’imprenditore, già candidato all’Europarlam… - stefano_roma : @lorepregliasco La Meloni che vuole l’accordo con Letta. Ah ah ah!!! - Marcos43722656 : Ma la mely che sfida Letta, precisamente cosa caxxo vuole? Esiste anche la crema per il male al deretano, non serve… - GiuliaFiorent13 : RT @ConversioneOrg: Certo che per perdere avendo come avversario Letta, ci vuole coraggio. - ConversioneOrg : Certo che per perdere avendo come avversario Letta, ci vuole coraggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Letta vuole Letta vuole già i voti di Calenda : "Ne parleremo..." Calenda passa poi alla fondamentale questione del ballottaggio, una carta da giocare per tenere al guinzaglio Letta, che non vede l'ora di piantare la bandiera del Pd sulla Capitale. "Non faremo ...

Il patatrac della destra e la perdita di senso dei sovranisti e dei Cinquestelle Ora che il neodeputato Letta si è molto rafforzato nel suo partito avrà anche più agio per tentare ... Ma ciò detto è anche evidente che se si vuole costruire un super - centro non c'è molto altro da ...

Letta vuole già i voti di Calenda: "Ne parleremo..." il Giornale Pd: Letta, 'Calenda? Interlocutore, nostre strade dovranno convergere' Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ovviamente ci parleremo con Calenda come abbiamo sempre fatto, gli farò un ragionamento sul futuro, le nostre strade dovranno convergere, dobbiamo stabilire i tempi, non vo ...

Calenda: "Abbiamo dimostrato che esiste un'area di riformismo pragmatica" "Non faremo apparentamenti né alleanze", dice l'ex ministro. "Con noi o con le destre? Non lo decide Letta". Intanto la sua lista si avvicina al risultato del Pd. Che teme il sorpasso nelle circoscriz ...

Calenda passa poi alla fondamentale questione del ballottaggio, una carta da giocare per tenere al guinzaglio, che non vede l'ora di piantare la bandiera del Pd sulla Capitale. "Non faremo ...Ora che il neodeputatosi è molto rafforzato nel suo partito avrà anche più agio per tentare ... Ma ciò detto è anche evidente che se sicostruire un super - centro non c'è molto altro da ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ovviamente ci parleremo con Calenda come abbiamo sempre fatto, gli farò un ragionamento sul futuro, le nostre strade dovranno convergere, dobbiamo stabilire i tempi, non vo ..."Non faremo apparentamenti né alleanze", dice l'ex ministro. "Con noi o con le destre? Non lo decide Letta". Intanto la sua lista si avvicina al risultato del Pd. Che teme il sorpasso nelle circoscriz ...