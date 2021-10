Il risultato più sorprendente delle amministrative è la vittoria di Manfredi a Napoli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il candidato del centrosinistra sostenuto dal M5S potrebbe superare il 60% dei voti, quasi tre volte quelli del centrodestra Leggi su ilpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il candidato del centrosinistra sostenuto dal M5S potrebbe superare il 60% dei voti, quasi tre volte quelli del centrodestra

Advertising

VittorioSgarbi : #roma Il dato più interessante è quello di Calenda che, sebbene escluso dal ballottaggio, ha fatto da solo un risul… - lorepregliasco : Dalle prime proiezioni sembra profilarsi dsbbero un pessimo risultato per il centrodestra. Spazzato via a Milano, o… - lucianonobili : Grazie a @CarloCalenda per una campagna elettorale di cui andare orgogliosi: cuore e cervello, passione e competenz… - cucchi976 : RT @lucianonobili: Grazie a @CarloCalenda per una campagna elettorale di cui andare orgogliosi: cuore e cervello, passione e competenza. E… - ManfrediPotenti : RT @VittorioSgarbi: #roma Il dato più interessante è quello di Calenda che, sebbene escluso dal ballottaggio, ha fatto da solo un risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : risultato più L'effetto Conte che non c'è. Il tracollo del M5s in numeri e percentuali ... 'Il nuovo corso ha bisogno di parecchi mesi' Sullo stesso argomento: Conte: "Il risultato non ... E infatti proprio quella nella Capitale è la sconfitta più clamorosa. Non tanto perché la sindaca ...

DR Automobiles: settembre record, +61% vendite su 2020 Un risultato ottenuto grazie alla disponibilità di auto in pronta consegna che ha messo il gruppo ... Questo insomma alla fine poi al di là del mese di settembre pensiamo che sia il dato più importante ...

Joe Biden affronta l’impresa più dura: mettere d’accordo i democratici Corriere della Sera ... 'Il nuovo corso ha bisogno di parecchi mesi' Sullo stesso argomento: Conte: "Ilnon ... E infatti proprio quella nella Capitale è la sconfittaclamorosa. Non tanto perché la sindaca ...Unottenuto grazie alla disponibilità di auto in pronta consegna che ha messo il gruppo ... Questo insomma alla fine poi al di là del mese di settembre pensiamo che sia il datoimportante ...