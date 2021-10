Il futuro della fusione magnetica è già qui (Di lunedì 4 ottobre 2021) Energia pulita e potenzialmente inesauribile per centrare gli obiettivi della transizione ecologica e della decarbonizzazione. È il traguardo raggiunto da Eni con CFS (Commonwealth Fusion Systems), società spin-out del Massachusetts Institute of Technology - di cui la società italiana è maggiore azionista - che ha condotto con successo il primo test al mondo del magnete con tecnologia superconduttiva HTS (High Temperature Superconductors), ottenendo il confinamento del plasma nel processo di fusione magnetica. Il test ha riguardato l'uso di elettromagneti di nuova generazione per gestire e confinare il plasma, ovvero la miscela di deuterio e trizio portata a temperature altissime da fasci di onde elettromagnetiche, e ha dimostrato la possibilità di assicurare l'innesco e il controllo del processo di ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 ottobre 2021) Energia pulita e potenzialmente inesauribile per centrare gli obiettivitransizione ecologica edecarbonizzazione. È il traguardo raggiunto da Eni con CFS (Commonwealth Fusion Systems), società spin-out del Massachusetts Institute of Technology - di cui la società italiana è maggiore azionista - che ha condotto con successo il primo test al mondo del magnete con tecnologia superconduttiva HTS (High Temperature Superconductors), ottenendo il confinamento del plasma nel processo di. Il test ha riguardato l'uso di elettromagneti di nuova generazione per gestire e confinare il plasma, ovvero la miscela di deuterio e trizio portata a temperature altissime da fasci di onde elettromagnetiche, e ha dimostrato la possibilità di assicurare l'innesco e il controllo del processo di ...

