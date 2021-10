Il capitano Kirk di Star Trek volerà nello Spazio, questa volta sul serio (Di lunedì 4 ottobre 2021) William Shatner, l'attore che ha guidato - sul set di Star Trek - l'astronave USS Enterprise, farà parte dell'equipaggio del prossimo volo Blue Origin Leggi su repubblica (Di lunedì 4 ottobre 2021) William Shatner, l'attore che ha guidato - sul set di- l'astronave USS Enterprise, farà parte dell'equipaggio del prossimo volo Blue Origin

