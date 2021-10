Honda presenta eVolt, la sua idea di “Uber dei Cieli”, facile e per tutti – VIDEO (Di lunedì 4 ottobre 2021) Honda, colosso giapponese impegnato principalmente nel settore delle due e quattro ruote, guarda avanti strizzando l’occhio anche al mondo dell’aeronautica fornendo la propria idea di mobilità del futuro. Honda eVTOLIl costruttore nipponico sta trasformando radicalmente il suo concetto della mobilità del futuro. Per questo sta puntando pesantemente sulla guida autonoma e sui veicoli in grado di effettuare voli brevi e veloci, denominati eVTOL (Hybrid-electric powered Vertical Takeoff and Landing). Rispetto ai concorrenti infatti Honda immagina un servizio di media lunghezza, per viaggi interurbani fino a 400 km. Questo è possibile grazie all’innalzamento dell’automonia dei veicoli. Keji Ohtsu, presidente e direttore del reparto ricerca e sviluppo di Honda, ha spiegato come tutte le ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021), colosso giapponese impegnato principalmente nel settore delle due e quattro ruote, guarda avanti strizzando l’occhio anche al mondo dell’aeronautica fornendo la propriadi mobilità del futuro.eVTOLIl costruttore nipponico sta trasformando radicalmente il suo concetto della mobilità del futuro. Per questo sta puntando pesantemente sulla guida autonoma e sui veicoli in grado di effettuare voli brevi e veloci, denominati eVTOL (Hybrid-electric powered Vertical Takeoff and Landing). Rispetto ai concorrenti infattiimmagina un servizio di media lunghezza, per viaggi interurbani fino a 400 km. Questo è possibile grazie all’innalzamento dell’automonia dei veicoli. Keji Ohtsu, presidente e direttore del reparto ricerca e sviluppo di, ha spiegato come tutte le ...

Advertising

guidaautonoma : #Honda presenta la sua idea di velivoli eVTOL: per spostamenti veloci e tratte fino 400 km… - gigibeltrame : Honda presenta la sua idea di velivoli eVTOL: per spostamenti veloci e tratte fino 400 km #digilosofia… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Honda presenta la sua idea di velivoli eVTOL: per spostamenti veloci e tratte fino 400 km… - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Innovazionetecnologica Casio presenta l’orologio ECB-S100HR nato dalla collaborazione con Honda Racing - ITALICOM1 : #Innovazionetecnologica Casio presenta l’orologio ECB-S100HR nato dalla collaborazione con Honda Racing -

Ultime Notizie dalla rete : Honda presenta Superbike in Portogallo (Portimao): calendario, orari e guida tv ... in attesa di passare in Honda nel 2022. Redding ha raggiunto a Jerez i 30 podi con Ducati (... il nostro Axel Bassani è risalito in classifica e si presenta a Portimao con soli 20 punti da Garrett ...

Casio Edifice Honda Racing Championship White Edition ...riferimento alle numerose vittorie di Honda. Il cinturino in pelle è bicolore: bianco all'esterno e rosso all'interno. L'ECB - S100HR è confortevole al polso grazie alla cassa sottile e presenta ...

Honda presenta eVolt, la sua idea di “Uber dei Cieli”, facile e per tutti – VIDEO Computer Magazine Honda Avatar Robot, la tecnologia di teleassistenza per svolgere attività da remoto Il nuovo progetto si chiama Honda Avatar Robot, una piattaforma facilmente applicabile a vari tipi di terminali pensata per mantenere la figura umana al centro delle attività ma opportunamente sdoppia ...

Honda Civic Type R 2023: foto in anteprima Il marchio automobilistico giapponese svela le prime immagini della nuova Honda Civic Type R 2023 super berlina dalle ...

... in attesa di passare innel 2022. Redding ha raggiunto a Jerez i 30 podi con Ducati (... il nostro Axel Bassani è risalito in classifica e sia Portimao con soli 20 punti da Garrett ......riferimento alle numerose vittorie di. Il cinturino in pelle è bicolore: bianco all'esterno e rosso all'interno. L'ECB - S100HR è confortevole al polso grazie alla cassa sottile e...Il nuovo progetto si chiama Honda Avatar Robot, una piattaforma facilmente applicabile a vari tipi di terminali pensata per mantenere la figura umana al centro delle attività ma opportunamente sdoppia ...Il marchio automobilistico giapponese svela le prime immagini della nuova Honda Civic Type R 2023 super berlina dalle ...