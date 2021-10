Grazia per sempre. Il canto quasi dimenticato di Deledda (Di lunedì 4 ottobre 2021) C’era Grazia e c’era Grazietta. Grazia “che non ha capricci, che sorride sempre, che non ha passioni, né offende mai nessuno”, educata e casalinga. Grazietta è invece determinata a scrivere, a diventare famosa, “piccola caparbia e selvaggia, fa tutto a modo suo”. Così si descrive Deledda in una lettera al suo primo estimatore, il linguista e studioso del folclore Angelo De Gubernatis, che giovanissima l’aveva coinvolta in una serie di ricerche sulle tradizioni popolari della Barbagia dove era nata, a Nuoro, il 27 settembre (non il 28 come fu denunciata all’anagrafe) del 1871. “Grazietta è il mio vero nome” gli dice con fierezza. Ed è la stessa fierezza che nel 1905, a trentaquattro anni, le detta questa nota autobiografica: “Molti hanno esagerato la mia semplicità e la mia modestia. Io non sono affatto modesta; ritengo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) C’erae c’era Grazietta.“che non ha capricci, che sorride, che non ha passioni, né offende mai nessuno”, educata e casalinga. Grazietta è invece determinata a scrivere, a diventare famosa, “piccola caparbia e selvaggia, fa tutto a modo suo”. Così si descrivein una lettera al suo primo estimatore, il linguista e studioso del folclore Angelo De Gubernatis, che giovanissima l’aveva coinvolta in una serie di ricerche sulle tradizioni popolari della Barbagia dove era nata, a Nuoro, il 27 settembre (non il 28 come fu denunciata all’anagrafe) del 1871. “Grazietta è il mio vero nome” gli dice con fierezza. Ed è la stessa fierezza che nel 1905, a trentaquattro anni, le detta questa nota autobiografica: “Molti hanno esagerato la mia semplicità e la mia modestia. Io non sono affatto modesta; ritengo ...

