Facebook, WhatsApp e Instagram down: problemi per i social di Mark Zuckerberg (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook down , WhatsApp e Instagram down , problemi per i social di Mark Zuckerberg. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. 'Sorry, something went wrong', è la ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021)per idi. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. 'Sorry, something went wrong', è la ...

Advertising

ilpost : Se non vi funzionano né Instagram, né Whatsapp, né Facebook: non siete gli unici ad avere questo problema… - ilpost : Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano a molti utenti - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - F1GHT0RESC4P3 : RT @Masse78: Instagram non funziona. WhatsApp non va. Facebook è morto. MENOMALE CHE TWITTER C’È. #instagramdown #whatsappdown - sierraf31 : RT @Masse78: Instagram non funziona. WhatsApp non va. Facebook è morto. MENOMALE CHE TWITTER C’È. #instagramdown #whatsappdown -