Facebook e Instagram offline: il gran finale per una lunga serie di scandali (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp e Facebook Messenger sono anche loro fuori uso in tutto il mondo No, non è la tua connessione Internet. Facebook e Instagram sono offline in molte parti del mondo. Gli utenti lamentano di avere problemi anche con le altre piattaforme della compagnia, WhatsApp e Facebook Messenger, secondo Downdetector. Anche Workplace, … Leggi su it.mashable (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp eMessenger sono anche loro fuori uso in tutto il mondo No, non è la tua connessione Internet.sonoin molte parti del mondo. Gli utenti lamentano di avere problemi anche con le altre piattaforme della compagnia, WhatsApp eMessenger, secondo Downdetector. Anche Workplace, …

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - paoloangeloRF : Whatsapp, Facebook e Instagram down: le reazioni del calcio su Twitter - martiii__d27 : RT @bambinaviviata: Whatsapp, #Twitter e Instagram e #Telegram Facebook do… -