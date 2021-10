Elezioni Roma | Calenda | “Non faremo alleanze né apparentamenti”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo ledi2021, “abbiamo già detto chiaramente, e io tendo a non venir meno alle cose che dico agli elettori, che none non. La ragione è che, al di là delle mie preferenze personali, questa lista è stata votata da cittadini di centro, di destra e di sinistra, sarebbe quindi molto scorretto e poco onorevole prendere il loro voto e utilizzarlo per ottenere delle posizioni. Sulla questione di un’eventuale indicazione di voto, personale e senza contropartite, decideremo nei prossimi giorni”. Così il leader di Azione Carloin conferenza stampa presso il comitato elettorale di Viale Trastevere a. Con noi o con le destre “non lo decide Letta. La presunzione del Partito Democratico per cui ...

marcodimaio : Uno degli ultimi anni della sindaca #Raggi è emulare Nerone. Forza #Roma, presto finirà questo scempio; comunque va… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Schede e registri sbagliati, verbali con i prestampati mancanti, elenchi dei candidati fuori ai seg… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Le prime proiezioni riaprono la partita a Roma: primo Michetti, Raggi torna in partita - No00742299 : #maratonamentana già pronti gruppi di fascinorosi che vogliono assaltare il Campidoglio a Roma, hanno rubato l’elez… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

E non solo per i vari disservizi e disagi: dopo la data sbagliata dellepubblicata dal ... Insomma una chiusura della sua parabola a sindaco di, per la Raggi, per certo non felice. Già, ...'Se ci sono le condizioni, ok alla coalizione per i ballottaggi. Non andremo con la destra'. Queste le parole del leader M5S Giuseppe Conte in un commento a caldo sull'esito delleamministrative. Conte ha poi aggiunto: 'È chiaro che i cittadini non possono essere considerati un pacco postale. Non c'è dubbio che la nostra forza politica non può avere alcuna affinità con ...Unica consolazione per Lega, Fdi e Forza Italia la schiacciante vittoria del forzista Roberto Occhiuto in Regione Calabria. "Abbiamo offerto troppo poco tempo per presentare e far conoscere i candidat ...Sulle elziondi Roma 2021, “aspettiamo dati certi. Al momento sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con la lista M5s e le mie liste civiche”. Lo ha det ...