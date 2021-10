(Di lunedì 4 ottobre 2021)dellein diretta tv e live streaming? Chi seguirà live lo spoglio? Sondaggi, proiezioni, exit poll, inviati sul posto, ospiti in studio. Tantissime reti tv oggi, lunedì 4 ottobre, daranno spazio alle. Vere e proprie maratone elettorali che analizzeranno tutto e di più. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Rai Le tre testate delle reti generaliste Rai seguiranno ovviamente lo spoglio, a partire dalle ore 14,50 il Tg1 trasmetterà uno speciale condotto da Francesco Giorgino che proseguirà per l’intero pomeriggio. In serata la rete ammiraglia si affiderà a Bruno Vespa per uno speciale di “Porta a Porta”. Rai 2 attenderà le 18 per dare spazio a un appuntamento del Tg2 ...

Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero 'sono solo e… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori…

Nel fine settimana appena trascorso, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli previsti anche in ragione delledel 3 e 4 Ottobre, la Polizia di Stato di Vercelli ha proceduto a trarre in arresto un pregiudicato ed a deferire in stato di libertà tre persone.Nel primo giorno dellecomunali in Molise c'è già un sindaco praticamente rieletto. E' il caso del primo cittadino ...3% (alledi cinque anni fa era stata del 60,7, ma si votava ...Elezioni amministrative 2021 in tv: dove vedere i risultati in tempo reale oggi, lunedì 4 ottobre 2021, alla chiusura delle urne. Le info ...Elezioni amministrative per 23 Comuni della Provincia di Como: la diretta dello spoglio, che inizierà alle 15, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. L’affluenza media in p ...