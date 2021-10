Elezioni a Melito, testa a testa tra Pellecchia e Mottola: i primi risultati (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si profila un testa a testa tra Dominque Pellecchia e Luciano Mottola. I due candidati rispettivamente del centro sinistra e del centro destra si giocheranno il tutto per tutto al ballottaggio previsto tra due settimane. Nessuno dei due canditati è riuscito a raggiungere la soglia del 50%. Ha votato circa il 63% della cittadinanza, qualche punto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si profila untra Dominquee Luciano. I due candidati rispettivamente del centro sinistra e del centro destra si giocheranno il tutto per tutto al ballottaggio previsto tra due settimane. Nessuno dei due canditati è riuscito a raggiungere la soglia del 50%. Ha votato circa il 63% della cittadinanza, qualche punto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

