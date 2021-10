Covid: in Italia 1.612 casi e 37 morti, il tasso di positività su all'1,3% (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia, anche se nell'ultima settimana il ritmo è decisamente rallentato, e si intravede una stabilizzazione. I nuovi casi sono 1.612, contro i 2.968 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 1.772 di lunedì scorso, un calo di meno del 10% contro un trend che fino a fine settembre sfiorava il -20%. Con pochi tamponi, come sempre il lunedì, 122.214, 163 mila in meno. Tanto che il tasso di positività sale dall'1% all'1,3%. Tornano a salire i ricoveri, anche in questo caso però un dato legato al post-weekend, quando le dimissioni sono scarse: le terapie intensive sono 6 in più (ieri -1) con 22 ingressi del giorno, e salgono a 437, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 41 unità (ieri -66), 3.032 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in, anche se nell'ultima settimana il ritmo è decisamente rallentato, e si intravede una stabilizzazione. I nuovisono 1.612, contro i 2.968 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 1.772 di lunedì scorso, un calo di meno del 10% contro un trend che fino a fine settembre sfiorava il -20%. Con pochi tamponi, come sempre il lunedì, 122.214, 163 mila in meno. Tanto che ildisale dall'1% all'1,3%. Tornano a salire i ricoveri, anche in questo caso però un dato legato al post-weekend, quando le dimissioni sono scarse: le terapie intensive sono 6 in più (ieri -1) con 22 ingressi del giorno, e salgono a 437, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 41 unità (ieri -66), 3.032 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ...

