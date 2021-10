Cambio della guardia a Fragneto l’Abate, Marrone è il nuovo sindaco (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFragneto l’Abate (Bn) – Con il 60,64% (436 voti), Armando Marrone (‘Un Ponte per il Futuro’) è il nuovo sindaco di Fragneto l’Abate. Scalzato il primo cittadino uscente, Lucio Mucciacciaro che si ferma al 39,36% (283 voti con ‘Noi per Fragneto’). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Con il 60,64% (436 voti), Armando(‘Un Ponte per il Futuro’) è ildi. Scalzato il primo cittadino uscente, Lucio Mucciacciaro che si ferma al 39,36% (283 voti con ‘Noi per’). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

