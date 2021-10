Calciomercato Inter, colpo a zero in difesa: “Tutto fermo!” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ottimo inizio per l’Inter di Simone Inzaghi, ma la dirigenza pensa già ai possibili colpi per l’estate: “Tutto fermo” per un rinforzo in difesa L’Inter ha avuto un ottimo impatto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ottimo inizio per l’di Simone Inzaghi, ma la dirigenza pensa già ai possibili colpi per l’estate: “fermo” per un rinforzo inL’ha avuto un ottimo impatto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

calciomercatoit : ????? #Rocchi: 'Sarebbe folle pensare che un arbitro si rifiuti di andare al #Var, sarebbe scorretto. Se lo facesse… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Ex Inter, Ranieri è il nuovo allenatore del Watford - interliveit : ??#Inter - #DAmbrosio possibile idea del #Cagliari per il #calciomercato di gennaio. Non più protagonista in nerazzu… - sportli26181512 : Sacchi: 'Inter? In campionato bastano singoli e fase difensiva, ma in Europa...': Arrigo Sacchi parla dell'Inter al… - sportli26181512 : Inter, alla scoperta del baby talento Nunziatini: 'Testa da professionista. Ecco a chi somiglia'… -