Arriva la Barbie Samantha Cristoforetti 

AGI - È Arrivata Barbie Samantha Cristoforetti e insieme alla bambola un progetto con Esa per continuare ad ispirare le bambine anche al mondo dello spazio. Parte del ricavato delle vendite della nuova bambola di Samantha Cristoforetti andrà a sostenere Women in Aerospace Europe Charity per ispirare la prossima generazione attraverso una borsa di studio Barbie per un dottorato di una studentessa. Inoltre, la bambola creata a somiglianza di Samantha è partita dalla base dell'Esa in Germania e ha viaggiato su un volo a gravità zero, riproducendo la preparazione e l'esperienza di un vero astronauta. Samantha Cristoforetti è stata recentemente annunciata come la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale nel 2022 e nella sua prossima ...

