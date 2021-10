Zlatan Ibrahimovic, saggezza e taekwondo: 40 anni da supereroe (che conosce i suoi limiti) (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, quartiere di Monteverde Vecchio. È il 19 giugno, fa già un caldo bestiale. In una stanza della clinica privata Salvator Mundi, ci sono tre persone che parlottano: il chirurgo Musahl, l’ortopedico Margeheritini e il direttore medico del Milan, Stefano Mazzoni. A pochi metri da loro, Zlatan Ibrahimovic ascolta e si guarda il ginocchio sinistro: fa male, va operato in artroscopia, non ci sono altre soluzioni. Sa bene che un intervento di cleaning articolare significa un mese senza correre e almeno due senza giocare una partita: sposta gli occhi verso la finestra, guarda il cielo limpido. «È estate, c’è tempo per recuperare», pensa tra sé e sé. Anche a 39 anni suonati, quando quasi tutti – probabilmente – direbbero basta. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, quartiere di Monteverde Vecchio. È il 19 giugno, fa già un caldo bestiale. In una stanza della clinica privata Salvator Mundi, ci sono tre persone che parlottano: il chirurgo Musahl, l’ortopedico Margeheritini e il direttore medico del Milan, Stefano Mazzoni. A pochi metri da loro, Zlatan Ibrahimovic ascolta e si guarda il ginocchio sinistro: fa male, va operato in artroscopia, non ci sono altre soluzioni. Sa bene che un intervento di cleaning articolare significa un mese senza correre e almeno due senza giocare una partita: sposta gli occhi verso la finestra, guarda il cielo limpido. «È estate, c’è tempo per recuperare», pensa tra sé e sé. Anche a 39 anni suonati, quando quasi tutti – probabilmente – direbbero basta.

