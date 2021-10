The Guilty - recensione (Di domenica 3 ottobre 2021) Labili sono i confini della Giustizia, checché ne dicano i regolamenti, con le leggi che pensano di definire, irreggimentare ogni variante del comportamento umano, e di conseguenza sanzionare con precisione ogni errore, ogni deragliamento, ogni colpa. The Guilty è il titolo del bel thriller distribuito da Netflix, che arriva a farci interrogare, a seminare dubbi. Conosciamo Joe Baylor mentre è al centralino del 911, a raccogliere e smistare tutte le chiamate di soccorso. Dopo pochissimo capiamo che l'uomo era un agente su strada e soffre il demansionamento dietro una scrivania e che qualcosa di pesante è avvenuto, per ridurlo così, teso e sull'orlo di una crisi. Nella lontananza alienante dalle emergenze vere e fittizie che lo investono, gli viene richiesta la capacità di setacciare, distinguere, catalogare i casi. Con rassegnata cupezza Joe uomo assolve il suo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 ottobre 2021) Labili sono i confini della Giustizia, checché ne dicano i regolamenti, con le leggi che pensano di definire, irreggimentare ogni variante del comportamento umano, e di conseguenza sanzionare con precisione ogni errore, ogni deragliamento, ogni colpa. Theè il titolo del bel thriller distribuito da Netflix, che arriva a farci interrogare, a seminare dubbi. Conosciamo Joe Baylor mentre è al centralino del 911, a raccogliere e smistare tutte le chiamate di soccorso. Dopo pochissimo capiamo che l'uomo era un agente su strada e soffre il demansionamento dietro una scrivania e che qualcosa di pesante è avvenuto, per ridurlo così, teso e sull'orlo di una crisi. Nella lontananza alienante dalle emergenze vere e fittizie che lo investono, gli viene richiesta la capacità di setacciare, distinguere, catalogare i casi. Con rassegnata cupezza Joe uomo assolve il suo ...

