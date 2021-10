Super Bowl 2022, tutto quello da sapere sull’edizione numero 56 (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Super Bowl 2022 sarà l’edizione numero 56 della finale del campionato di NFL, la più importante lega professionista di football americano. Ogni anno negli Stati Uniti d’America è l’evento che catalizza il maggior numero di spettatori davanti ai televisori, a conferma della sua importanza, che va ben oltre il mero risultato sportivo. Non c’è da stupirsi, ad esempio, se il momento più atteso è l’halftime show, lo spettacolo che si svolge tra la fine del primo tempo e l’inizio della seconda frazione di gara, e che ha per protagonisti alcuni dei più celebri artisti della scena internazionale. Di seguito tutto quello da sapere sul Super Bowl LVI del 2022. Quando si gioca il Super ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilsarà l’edizione56 della finale del campionato di NFL, la più importante lega professionista di football americano. Ogni anno negli Stati Uniti d’America è l’evento che catalizza il maggiordi spettatori davanti ai televisori, a conferma della sua importanza, che va ben oltre il mero risultato sportivo. Non c’è da stupirsi, ad esempio, se il momento più atteso è l’halftime show, lo spettacolo che si svolge tra la fine del primo tempo e l’inizio della seconda frazione di gara, e che ha per protagonisti alcuni dei più celebri artisti della scena internazionale. Di seguitodasulLVI del. Quando si gioca il...

Advertising

Saravan31852080 : @Kumar24993 Wow enna da moloi pundai super Bowl super ?? oalu - winter01107 : Questa mattina mi sono svegliato pensando e se il torneo italiano di calcio fosse organizzato come la NFL? Naturalm… - RijkM73 : @rprat75 E lo stesso vale per i Saints e Brees, senza nemmeno i due Super Bowl persi… - rprat75 : @RijkM73 una franchigia senza Super Bowl in bacheca, probabilmente. Come lo erano prima del suo arrivo. Due giocati… - zazoomblog : LHalftime Show del Super Bowl 2022 ha un cast che così sensazionale non si era mai visto - #LHalftime #Super… -