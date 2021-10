Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni: due rientri per D’Aversa! (Di domenica 3 ottobre 2021) Quest’oggi, alle 15:00, andrà in scena al Ferraris di Genova, Sampdoria–Udinese. La squadra di Roberto D’Aversa potrà contare sui recuperi di Augello e Damsgaard. Damsgaard Sampdoria Udinese COME ARRIVA LA Sampdoria – Per la sfida con l’Udinese di Luca Gotti, il tecnico blucerchiato si affiderà nuovamente al 4-4-2 con la coppia Caputo-Quagliarella confermata davanti. In difesa, davanti alla porta di Audero, rientrerà Augello a sinistra con Bereszynski a destra e Yoshida e Colley al centro. In cabina di regia possibile ritorno dal primo minuto di Adrien Silva al fianco di Thorsby, mentre sulla destra ci sarà Candreva. A sinistra possibile l’impiego di Damsgaard. COME ARRIVA L’Udinese – Sarà ancora il 3-5-2 il modulo scelto da Luca Gotti per la sua ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Quest’oggi, alle 15:00, andrà in scena al Ferraris di Genova,. La squadra di Roberto D’Aversa potrà contare sui recuperi di Augello e Damsgaard. DamsgaardCOME ARRIVA LA– Per la sfida con l’di Luca Gotti, il tecnico blucerchiato si affiderà nuovamente al 4-4-2 con la coppia Caputo-Quagliarella confermata davanti. In difesa, davanti alla porta di Audero, rientrerà Augello a sinistra con Bereszynski a destra e Yoshida e Colley al centro. In cabina di regia possibile ritorno dal primo minuto di Adrien Silva al fianco di Thorsby, mentre sulla destra ci sarà Candreva. A sinistra possibile l’impiego di Damsgaard. COME ARRIVA L’– Sarà ancora il 3-5-2 il modulo scelto da Luca Gotti per la sua ...

