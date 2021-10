Roma-Empoli 2-0, Mhkitaryan: “Grande reazione dopo il derby, partita quasi perfetta” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Una reazione importante dopo il derby, soprattutto perchè prima della sosta. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta”. Così Henrik Mkhitaryan commenta, ai microfoni di Dazn, il successo della Roma sull’Empoli nella settima giornata della Serie A 2021/2022. “Non ero preoccupato per non aver ancora segnato prima di oggi, bastava avere pazienza – ha aggiunto – . Ringrazio i miei compagni per avermi aiutato e per la vittoria. E’ un piacere aver segnato così tanto da quando sono arrivato a Roma, ma dobbiamo pensare ai nostri obiettivi e continuare così”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “Unaimportanteil, soprattutto perchè prima della sosta. Abbiamo fatto una”. Così Henrik Mkhitaryan commenta, ai microfoni di Dazn, il successo dellasull’nella settima giornata della Serie A 2021/2022. “Non ero preoccupato per non aver ancora segnato prima di oggi, bastava avere pazienza – ha aggiunto – . Ringrazio i miei compagni per avermi aiutato e per la vittoria. E’ un piacere aver segnato così tanto da quando sono arrivato a, ma dobbiamo pensare ai nostri obiettivi e continuare così”. SportFace.

