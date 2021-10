Milan, i convocati di Pioli per l’Atalanta (Di domenica 3 ottobre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena Atalanta-Milan, gara valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito i convocati di Stefano Pioli. Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: El Hilali, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena Atalanta-, gara valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito idi Stefano. Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: El Hilali, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

