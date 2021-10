L’alienazione antisistema di Akes torna con il doppio singolo e video “Stuntman” e “Smart working”

Leggi su atomheartmagazine

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il mondo diè scollegato dal sistema, il suo modo di pensare diventa sempre più lontano dall’immaginario di massa. Sonorità elettroniche e voci distorte attraversano beat e rime, che sicuramente affondano le radici nel mondo urban Hip-Hop, ma sono proiettate verso una dimensione quasi inedita per il panorama rap italiano. Electro a 360° ispirata a modelli internazionali come M83, non esclude però aperture melodiche ed emozionali soprattutto nei ritornelli. Questi sono “” e “” i due nuovi singoli eclip di, da giovedì 30 settembre in tutte le piattaforme digitali e su YouTube. I due brani vogliono raccontarenei campi che più interessano la comunità: l’amore e il lavoro, ed è proprio nei suoi testi che troviamo il ...