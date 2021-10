Italiano: «Non meritavamo questo passivo, i ragazzi hanno fatto una grande prova» (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel postpartita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Nel secondo tempo la Fiorentina si è abbassata, aveva paura di questo? «Rispetto alla partita con l’Inter che la sconfitta ci può stare, oggi non meritavamo questo passivo, sono contento della prestazione, non mi è piaciuto quello che potevamo fare negli ultimi dieci minuti, potevamo fare di più, ma i ragazzi hanno fatto una grande prova e meritavamo qualcosa in più». Come mai il cambiamento della squadra tra primo e secondo tempo? Puoi trovare soluzioni con i cambi? «Penso che più che altro sono gli episodi e come si evolve la gara. Prima del gol hai il predominio su tutto, abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel postpartita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico della Fiorentina, Vincenzo. Nel secondo tempo la Fiorentina si è abbassata, aveva paura di? «Rispetto alla partita con l’Inter che la sconfitta ci può stare, oggi non, sono contento della prestazione, non mi è piaciuto quello che potevamo fare negli ultimi dieci minuti, potevamo fare di più, ma iunaqualcosa in più». Come mai il cambiamento della squadra tra primo e secondo tempo? Puoi trovare soluzioni con i cambi? «Penso che più che altro sono gli episodi e come si evolve la gara. Prima del gol hai il predominio su tutto, abbiamo ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Non esiste potere più forte del popolo italiano. Buon voto ???? - forumJuventus : Nedved: 'Puntiamo molto su Kean. Se non fosse italiano sarebbe considerato un fenomeno. Lo abbiamo scelto come atta… - AlbertoBagnai : Proprio non ce la fanno a cogliere la dimensione politica del problema! E stiamo parlando dei migliori. Ma la colpa… - paolo_cammelli : RT @GiorgiaMeloni: Sono stati giorni pieni di entusiasmo, partecipazione e affetto… ma ora è il momento di fare veramente la differenza. Il… - asessuato : RT @MiyakeEau: #fratellidiNdrangheta #lobby #fondo #nero #fanpage #piazzapulita Qui non servono hashtag: nazifascisti tra noi,ad occupare p… -