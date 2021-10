Il Milan vince 3-2 con l'Atalanta e resta in scia del Napoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Atalanta-Milan, alle 20:45, al Gewiss Stadium, metterà il punto (esclamativo) sulla settima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. Una gara ad alta classifica e ad alto... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 ottobre 2021), alle 20:45, al Gewiss Stadium, metterà il punto (esclamativo) sulla settima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. Una gara ad alta classifica e ad alto...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, è una beffa pazzesca: l'Atletico vince su rigore (che non c'è) al 97'! - OptaPaolo : 1 - Questa è la prima volta che il Milan non vince alcuna delle prime due partite di una fase a gironi di Champions… - GioCav86 : L'arbitro ha cercato di riaprirla con un rigore non sense per via del rimpallo e con un fallo non visto su Messias.… - Andreamoffa : RT @ildocc: stasera il Milan non vince mai - Raatevv_1 : RT @SimoneCristao: MILAN TOTALE! Va a Bergamo e vince giocando benissimo contro l'Atalanta usando le armi solite della stessa Atalanta Se… -