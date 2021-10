Gp Americhe: in Moto3 vince lo spagnolo Guevara (Di domenica 3 ottobre 2021) Lo spagnolo Izan Guevara (GasGas) ha vinto la gara della Moto3, la sua prima nella categoria, sul circuito delle Americhe, in Texas. E' stata una corsa complicata da diversi incidenti, che hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) LoIzan(GasGas) ha vinto la gara della, la sua prima nella categoria, sul circuito delle, in Texas. E' stata una corsa complicata da diversi incidenti, che hanno ...

