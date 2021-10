Deposito di magma sotto al mare | La Palma verso una fine orribile | la sentenza del geologo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 ottobre 2021) Incessante e drammatica, continua l'eruzione del vulcano Cumbre Vjea a La, l'isola delle Canarie letteralmente devastata dalla furia del cratere. "La più distruttiva eruzione nella storia della Spagna", ha spiegato a El Paìs ilJuan Carlos Carracedo. Ma da dove viene ilche provoca le eruzioni? Il punto, secondo l'esperto, è che proprioalle Canarie ci sarebbe undia temperatura molto alta che cerca continuamente di salire in superficie: ne conseguono terremoti ed eruzioni, fenomeni alla base della nascita dell'arcipelago delle Canarie. Secondo quanto spiegato dal, nelilarriva a una temperatura di 200 gradi: "Come quando tieni un pallone in fondo all'acqua di una ...