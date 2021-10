Advertising

sportli26181512 : Crisi Ancelotti: il Real Madrid si arrende anche all’Espanyol: Settimana da dimenticare per i blancos, che dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ancelotti

BARCELLONA (SPAGNA) - Secondo scivolone di fila per il Real Madrid , che dopo l'incredibile sconfitta interna di Champions League con la cenerentola moldava Sheriff di martedì scorso, esce sconfitto ...Ladel Madrid si allunga. Dopo lo 0 - 0 col Villarreal e la sorprendente caduta in casa con lo Sheriff Tiraspol in Champions, i blancos dihanno perso ancora: 2 - 1 a Barcellona con l'...Contro l'Espanyol per dimenticare la sberla europea. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, auspica un pronto riscatto per i suoi nel match con i Pericos, per mettersi alle spalle il prima possi ...Di seguito il programma completo dei maggiori campionati europei. In campo: Ligue 1, Bundesliga, Premier League e LaLiga ...