Barcellona | allarme Piquè | «Il rapporto nello spogliatoio non è buono»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Gerardlancia l’in casadopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid: ecco le sue dichiarazioni Gerardha parlato dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid: periodo di profonda crisi in casacon tante gare difficili e le voci di un possibile esonero di Koeman. Sotto la lente d’ingrandimento anche la situazione in. Le parole riportate da Marca. «Bisogna essere ciechi per non vedere quello che manca. Sono tempi difficili. Il, moltoma si sta complicando. Koeman-Laporta? Qui noi non possiamo entrarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.