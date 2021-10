Video l’Eredità 2 ottobre 2021: Paolo Massa (Di sabato 2 ottobre 2021) l’Eredità di sabato 2 ottobre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Paolo Massa di Pergine Valsugana (TN). Paolo Massa è sposato con Michela e ha due figli. Era già stato campione alla fine della scorsa stagione. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.125 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 ottobre 2021)di sabato 2. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi Pergine Valsugana (TN).è sposato con Michela e ha due figli. Era già stato campione alla fine della scorsa stagione. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.125 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ...

Advertising

infoitcultura : Video l'Eredità 28 settembre 2021: Lorenzo - infoitcultura : Video l'Eredità 29 settembre 2021: Francesca di San Fiorano - FF_AAediPolizia : RT @RaiPortaaPorta: La vicenda del bresciano in cui due ragazze hanno ucciso la madre per prendersi l'eredità. In apertura la politica: il… - eleonoradaniele : RT @RaiPortaaPorta: La vicenda del bresciano in cui due ragazze hanno ucciso la madre per prendersi l'eredità. In apertura la politica: il… - CartomanziaWap : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Laura Ziliani uccisa per avere subito l'eredità? Le figlie Paola e Silvia e il loro fidanzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Video l'Eredità 30 settembre 2021: Tommaso Colombo Ascolti Tv Blog