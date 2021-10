Keita carica il Cagliari | «Teniamo duro e non molliamo»

(Di sabato 2 ottobre 2021)Balde, attaccante del, ha lanciato un chiaro messaggio sui social dopo il pareggio con il Venezia Il bellissimo gol diBalde aveva acceso nuovamente il sorriso sui volti dei tifosi che speravano di poter finalmente festeggiare la prima vittoria stagionale delin casa. L’idillio si è spezzato al 92? quando tutto sembrava finito, quando invece il Venezia ha deciso che era proprio quello il momento giusto per pareggiare i conti., che tra pochi giorni sarà impegnato con il Senegal per la qualificazione ai Mondiali, ha voluto lanciare attraverso i social un messaggio di incoraggiamento rivolto ai suoi compagni e all’intero popolo rossoblù: «Non, tutti insieme». L'articolo proviene da Calcio ...

